Leao, che sprint contro il Sassuolo: il portoghese ha raggiunto i 34,53 km/h

Durante il match di ieri pomeriggio tra Milan e Sassuolo, vinto dagli ospiti per 3 a 1, Rafael Leao, secondo i dati forniti dalla Lega Serie A, è stato il giocatore a raggiungere in assoluto la velocità più alta in scatto: ben 34,53 km/h. Tra i rossoneri subito dopo di lui c'è Theo Hernandez, che in sprint ha toccato i 34,05 km/h.