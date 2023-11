Leao è il terzo rossonero a segnare in rovesciata in Champions. L'ultimo fu Mexes

Rafael Leao, contro il PSG, ha rimesso in carreggiata il Milan segnando con una rovesciata, sulla ribattuta di Donnarumma dopo che lo stesso Leao aveva trascinato il contropiede rossonero mettendo in porta Giroud. Si tratta del terzo gol rossonero in rovesciata in Champions League. L'ultimo a segnare con questa giocata fu Philippe Mexes contro l'Anderlecht nel 2012: vent'anni prima fu la perla di Marco Van Basten ad aprire questo conto speciale per il Diavolo, rete famosissima nel 4-0 casalingo sul Goteborg. Ulteriore curiosità, tutte le reti sono arrivate nel mese di novembre. La lista completa:

Leao - 6 novembre 2023

Milan-PSG 2-1

Mexes - 21 novembre 2012

Anderlecht-Milan 1-3

Van Basten - 25 novembre 1992

Milan-Göteborg 4-0