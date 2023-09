Leao e la confidenza con il gol: è record

In occasione della vittoria per 2-0 contro la Lazio di Maurizio Sarri, il numero dieci rossonero ha deliziato San Siro con due assist nel secondo tempo. E' record per Rafa Leao: il portoghese infatti ha preso parte ad almeno una rete in cinque presenze casalinghe di fila per la prima volta nei cinque grandi campionati europei. Una confidenza con il gol da parte di Rafa che non dispiace affatto a Pioli e compagni.