Leao entra in diffida per il giallo con applauso: a rischio Juve insieme ad altri 4

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Il sabato da incubo del Milan, nel giorno della sconfitta contro l'Udinese a San Siro, è cominciato subito dopo pochi minuti quando Rafael Leao, per liberarsi con un taglio centrale colpisce al volto il diretto avversario: l'arbitro Marchetti fischia fallo e il portoghese applaude ironicamente il fischio del direttore di gara che, come da regolamento, estrae il cartellino giallo e ammonisce il numero 10. Una sanzione pesante perchè con questa ingenuità il lusitano ha ricevuto il suo quarto giallo in campionato, entrando ufficialmente in diffida.

In altre parole Leao è a rischio per la partita con la Juventus del prossimo 26 aprile se dovesse prendere giallo contro il Verona domenica alle 15, prossimo impegno della squadra rossonera. Non è l'unico diffidato rossonero che dovrà prestare attenzione alla sua situazione disciplinare al Bentegodi. A rischio ci sono anche i due esterni destri Alexis Saelemaekers e Zachary Athekame, il centrocampista francese Youssouf Fofana e soprattutto Luka Modric. Cinque diffidati che potenzialmente rischiano di saltare il big match contro la Juventus.