Leao fuori all'intervallo, Pardo: "Non è stata una bocciatura: non la ingigantirei"
Pierluigi Pardo, telecronista e giornalista, ieri sera era al commento di Atalanta-Milan 1-1 per conto di DAZN: nel post gara, Pardo ha voluto dare il suo commento sulla prestazione di Rafael Leao che dopo 45 minuti è stato sostituito al termine di una prova sicuramente in ombra, specialmente rispetto alle ultime due uscite.
Le parole di Pierluigi Pardo: "Non la ingigantirei troppo: nel primo tempo il Milan si è portato in vantaggio e l’Atalanta ha messo sul piatto tantissima energia, tantissima qualità e convinzione. Leao non ha avuto molti palloni giocabili e poteva essere servito anche meglio dai compagni in un paio di circostanze. È un giocatore che in qualche circostanza ha un linguaggio del corpo che può far venire fuori qualche mugugno: io sono tra gli innocentisti, non gli sono arrivati palloni nel primo tempo. Non starei a ingigantire questa situazione: non credo sia stata una bocciatura".
