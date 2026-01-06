Leao, il nuovo anno inizia sempre col gol: i precedenti
MilanNews.it
Sembra ormai una qualità innata , e forse lo è davvero. Rafa Leao segna (quasi) sempre alla prima partita ufficiale del Milan nel nuovo anno. Accadde nel 2020 proprio a Cagliari (11 gennaio) e anche nel 2021 a Benevento.
Anche nel 2022 a San Siro nella vittoria per 3-1 contro la Roma ci fu la sua firma, oppure nel precedente in trasferta a Salerno nel 2023 contro la Salernitana. Un vizio che diverte e che porta Rafa a segnare sempre più, diventando ancora decisivo per il Milan di Allegri.
