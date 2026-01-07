Serie A, Lazio-Fiorentina 2-2: pari con finale al cardiopalma
Lazio e Fiorentina, due ambienti in subbuglio per motivi diversi, si spartiscono la posta in palio nel match dell’Olimpico di Serie A. Si inizia con delle proteste biancocelesti per una trattenuta sospetta di Pongracic in area su Gila, Sozza e VAR non la valutano punibile ed il primo tempo finisce 0-0.
La ripresa comincia su altri ritmi: prima in gol Cataldi, ex del match, che la sblocca con un sinistro preciso. Risponde subito Gosens su un bell’assist di Fagioli. Finale al cardiopalma. Gila nel atterra Gudmundsson in area: rigore che realizza proprio Gudmundsson. La Viola sente i tre punti in tasca ma in pieno recupero altro rigore, questa volta per la Lazio: Comuzzo affossa Zaccagni e Sozza non può che indicare il dischetto del penalty. Batte Pedro, specialista dal dischetto nei finali di partita, che supera De Gea per il 2-2 finale.
