Leao in dubbio per la Roma a causa di un'infiammazione all'anca

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:40News
di Lorenzo De Angelis

Rafael Leao rischia di saltare la (delicata) sfida di domenica contro la Roma a causa di un'infiammazione all'anca che martedì sera contro l'Atalanta non gli ha permesso di scendere in campo nella ripresa. 

Per un momento si è pensato che Allegri avesse deciso di sostituire il portoghese per via della prestazione insufficiente che stava offrendo, ma invece dietro questa scelta non c'erano motivazioni tattiche ma fisiche. In teoria per la partita di domenica non dovrebbero esserci chissà quanti problemi, ma Leao verrà monitorato giorno dopo giorno dallo staff medico rossonero per capire, già nelle prossime ore, se effettivamente potrà essere o meno di questa gara. 