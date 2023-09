Leao in gol dopo 8 minuti con la fascia al braccio, ma non è il più veloce della storia del Milan

In Milan-Verona di ieri sera Rafa Leao è diventato il giocatore che ci ha messo meno minuti per segnare il suo primo gol da capitano del Milan con la sua marcatura all'ottavo minuto?

A toglierci questa curiosità è il solito Giuseppe Pastore: la risposta è no! In Milan-Fiorentina 4-2 del 21 dicembre 1969, Angelo Sormani ci mise solo 4 minuti a trovare la rete in quella che fu la sua prima partita con la fascia al braccio.