Leao lavora a Milanello e scrive: "Ci stiamo arrivando"

vedi letture

Dopo qualche giorno di riposo in Portogallo, Rafael Leao è tornato a Milanello questa mattina per lavorare sul suo recupero dall'infortunio muscolare nell'ultima partita di campionato contro il Lecce. Il numero 10 rossonero ha postato una foto direttamente dal centro sportivo rossonero e ha scritto: "Ci stiamo arrivando", accompagnando le parole dalla bandiera a scacchi. L'obiettivo è chiaramente quello di recuperare la condizione per tornare in campo al più presto.