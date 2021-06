Leao, parla l'ex allenatore: "Allo Sporting era svogliato. Non ha visto campo per due mesi"

Intervistato alla Gazzetta dello Sport, Tiago Fernandez, ex allenatore dello Sporting Lisbona, ha parlato così di Rafael Leao: "C'è stato un tempo in cui anche lo Sporting Lisbona voleva liberarsene. Aveva 15 anni, non era aggressivo, sempre svogliato, così l'avevano depennato dalla squadra per l'anno successivo. Lo presi sotto la mia ala, per un paio di mesi non ha visto il campo. "Lavora sulla testa e giocherai", gli dicevo".