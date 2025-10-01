Leao promette su Twitch: "Arrivo! Devo continuare ad allenarmi. Contro il Napoli difficile per il fiato"

vedi letture

Nella serata di ieri Rafael Leao, numero 10 rossonero, come altre volte gli è capitato è andato in live sulla piattaforma Twitch e ha dialogato con i tifosi che lo hanno riempito di domande. Nel corso della sua live, il portoghese ha parlato di Allegri, vedendo anche alcuni suoi video, ma ha discusso anche della vittoria sul Napoli e in particolare della foto che ha fatto già il giro del web con Leao rincorso da sette giocatori del Napoli in un contropiede durante il secondo tempo.

Il commento di Rafael Leao: "Sono tornato dopo un mese e questa partita contro il Napoli è stata difficile: dal punto di vista del fiato, in dieci... Questa palla qua arrivava da un contropiede, ho provato a fare qualcosa ma non avevo capito che c'erano così tanti giocatori. Avevo visto Gutierrez e l'altro vicino a lui: non avevo idea che fossero sette contro uno. Ho fatto già lo screenshot nella mia galleria. Arrivo! Devo continuare ad allenarmi, dal punto di vista del fiato: tranquilli"