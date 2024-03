Leao: "Scrivo canzoni per esprimere i miei sentimenti. Vi spiego perchè il mio nome d'arte è WAY45"

Il sito ufficiale del Milan ha pubblicato un'intervista a Rafael Leao che ha parlato della sua carriera da cantante, partendo da cosa significa per lui la musica: "La musica significa per me amore, significa scappare dai problemi e a trovare me stesso. Sono uno introverso, non parlo molto ma amo scrivere. Non riesco a esprimere i miei sentimenti a parole, così li scrivo. È un modo per esporre i miei problemi ed esprimere i miei sentimenti sia nel calcio che nella vita di tutti i giorni”.

Leao ha poi spiegato perchè il suo nome d'arte da cantante è WAY45: "WAY 45 deriva da 45 che è il codice postale del quartiere dove sono cresciuto, 2845, e 'way' come la parola in inglese. Significa non dimenticarsi mai da dove vieni e ricordarsi sempre delle radici ovunque vai. L’artista WAY45 rappresenta Leao come persona, non come calciatore. Una persona che parla dei suoi sentimenti, della storia della sua vita, di lezioni”.

L'attaccante del Milan ha poi continuato: "Cerco sempre di trasmettere la mia esperienza perché tutto sta nella motivazione. In campo cerco di motivare i ragazzi che mi vedono come un esempio. Li stimolo a non smettere mai e di sognare di diventare un calciatore. Quello che cerco di trasmettere con la musica è uguale. Le persone conoscono solo Rafael Leao, il giocatore, non conoscono la persona. Le mie due vite da calciatore e da cantante? Tengo le due vite separate. Quando faccio musica mi dedico alla musica, quando gioco a calcio penso solo a quello”.