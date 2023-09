Leao: "Se avessi in mente di andarmene dal Milan non avrei rinnovato"

Rafael Leao, numero 10 del Milan, è stato intervistato a GQ Portugal.

Sul futuro:

"Non si può dire mai, ma sono in un club che mi ha accolto molto bene, ho rinnovato adesso, se avessi in mente di andarmene non rinnoverei (...), sono concentrato a fare grandi cose in due o tre anni al Milan".