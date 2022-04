Leao terzo in Europa per dribbling riusciti: la percentuale è migliore di Mbappé

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Anche in Lazio-Milan Rafael Leao si è messo in mostra con tutte le sue qualità: velocità, dribbling, tiri e un assist vincente per Girous. Il portoghese è stato tra i rossoneri più in partita e sicuramente uno dei più pericolosi in attacco, come gli capita spesso ormai da qualche mese.

Il numero 17 del Milan è il giocatore che ha portato a termini più dribbling nel campionato di Serie A, ed è il terzo in Europa dietro ad Allan Saint-Maximin e Kylian Mbappé. Il portoghese è andato via all'avversario con una giocata ben 91 volte. Il dato interessante però è il rapport tra dribbling tentati e riusciti: dei 147 tentati solo 56 non sono andati a buon fine. Per fare un confronto Mbappé, secondo in questa particolare graduatoria, ne ha falliti 75 su 176 tentati. La percentuale di riuscita del giocatore del Milan è del 61,9%, quella del campione del PSG è del 57,3%, mentre quella dell'esterno del Newcastle è del 60,8%.