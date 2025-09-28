Lecce, Falcone: "Camarda ha talento e gioca come uno che sta in Serie A da tanto"

vedi letture

Wladimiro Falcone, portiere del Lecce, ha parlato di Camarda a Sky Sport al termine della gara contro il Bologna, pareggiata dai salentini all'ultimo secondo proprio grazie ad un gol del giovane attaccante in prestito dal Milan. Queste le sue parole: "Camarda ha talento e gioca come uno che sta in Serie A da tanto, il ragazzo ha talento e lo farà vedere".

Queste invece le parole di Camarda a Sky dopo il primo gol in Serie A:

Sulle emozioni del primo gol: "Un'emozione bellissima, il primo mio gol e sono felicissimo di averlo segnato per aiutare la squadra. Era una partita importante e difficile. Ci stiamo impegnando tutta la settimana per avere risultati positivi e questo gol spero sia il primo di tanti".

Una dedica speciale c'è? "La dedica speciale di questo gol la mando a Florenzi: gli avevo fatto questa promessa e siccome sono un uomo di parola lo dedico a lui. Poi ovviamente a tutta la squadra e a tutti i tifosi".