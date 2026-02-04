Lecce, la lista dei 25 post mercato. Camarda rimane anche dopo l'operazione

di Manuel Del Vecchio

Con la chiusura del mercato invernali i vari club di Serie A hanno depositato in Lega la nuova lista dei 25 che riflette i cambiamenti avvenuti durante il mercato. Il Lecce, oltre ad aver aggiunto i nuovi acquisti, ha lasciato in lista anche Camarda, che tornerà disponibile solo verso fine stagione a causa dell’operazione alla spalla a cui si è sottoposto nei giorni scorsi. Ma in ogni caso sarebbe stato strano il contrario, visto che in Serie A gli under 22 non occupano spazio nella lista dei 25.

Portieri: Früchtl, Falcone, Samooja, Penev.

Difensori: Ndaba, Gaspar, Siebert, Matias Perez, Veiga, Jean, Gallo, Tiago Gabriel.

Centrocampisti: Sala, Fofana, Berisha, Helgason, Gandelman, Ramadani, Gorter, Coulibaly, Marchwinski, Ngom, Kovac.

Attaccanti: Štulić, N'Dri, Banda, Esteban, Camarda, Sottil, Pierotti, Cheddira.