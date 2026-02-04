Antognoni sugli arbitri: "Prima erano più rispettati. Oggi la tecnologia prevale"

vedi letture

A margine della presentazione del libro dell'ex arbitro Paolo Cesarin al Museo del Calcio di Coverciano, Giancarlo Antognoni ha parlato dell'attuale classe arbitrale dicendo la sua anche sull'utilizzo della tecnologia nel calcio moderno. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni riprese dai colleghi di TMW.

Un paragone fra gli arbitri del suo tempo e quelli di oggi?

"E' difficile, prima forse erano più rispettati, anche con noi c'era un rapporto amichevole. Sapevamo che senza il nostro appoggio potevano andare in difficoltà. Oggi sono tempi diversi e meccanismi diversi, la tecnologia prevale e bisogna andargli dietro".

Secondo lei si fa troppo ricorso al VAR?

"No, si va più veloci e questi meccanismi servono, anche se a volte si scontenta un po' tutti e non sempre per colpa degli arbitri, a volte anche per il VAR".