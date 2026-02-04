Carlo Nesti per MilanNews: "Ma Leao, con Pulisic e una punta, serve?"

Il giornalista di lungo corso Carlo Nesti ha parlato a MilanNews.it per commentare il momento del Milan dopo la bella vittoria di Bologna e la conseguente classifica di Serie A, con i rossoneri che sono a +7 dal quinto posto e a -5 dall'Inter capolista.

Il commento di Carlo Nesti a MilanNews.it:

"Il calcio di Allegri era, ed è, concretezza. Ora, è anche spettacolo. Un gioco, nel quale c'è poco spazio per chi "non fa legna", e brilla di luce "propria", e non "corale". Se no, sarebbero titolari anche Ricci e Jashari. La formula magica sarà Pulisic, irrinunciabile, più o una punta di peso, Fullkrug, o una punta più leggera, Nkunku. E dire che quest'ultimo era sul mercato. Ha dato tutto, forse, proprio per legittimare la sua permanenza. A questo punto, Leao serve veramente?".