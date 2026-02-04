Adani: "Complimenti al Milan, che ha fatto una grande partita e ad Allegri che l’ha preparata benissimo”
Lele Adani, sui canali social di "Viva El Futbol", commenta così la bella vittoria di ieri sera al Dall'Ara, con il Milan che si è imposto con un netto 3-0 sul Bologna.
“Non abbiamo fatto un’analisi ieri della partita del Milan a Bologna, che ha fatto una super partita. Finalmente il Milan, dopo un lungo periodo, è tornato a fare una partita vera, completa, dall’inizio alla fine. E vedi che quando accompagni, giochi bene proprio di movimenti, tempi, tecnica, coinvolgi attaccanti e centrocampisti vengono fuori azioni bellissime, con i tempi giusti, ad attaccare lo spazio dietro la linea del Bologna. Il Bologna ha sbagliato ma io voglio pensare anche che è stato il Milan a procurare questi errori. Vengono meglio le pressioni. Poi certo, il fallo laterale è sbagliato, arriva Rabiot a prendere la palla…
Si può stare anche un po’ compatti dietro, sotto la linea della palla. Ma se accompagni con tanti uomini e vai in avanti allora aiuti anche la difesa a coprire meglio, a stare un po’ più alta, pronti a riaggredire e colpire alle spalle. Visti come sono belli gli inserimenti degli interni, degli esterni, come gli attaccanti hanno giocato bene sia con gli altri e sia mettendosi in proprio, dialogando per arrivare davanti al portiere avversario. Oltre alla brutta partita del Bologna il Milan ha usato questo, mentre invece è stato artefice del proprio destino andandosi a prendere questi tre punti, che non sono meritati. Sono stra meritati. La valorizzazione del merito la dà il campo, il gioco. Complimenti al Milan, che ha fatto una grande partita e ad Allegri che l’ha preparata benissimo”.
