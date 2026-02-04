Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 23^ giornata
Il sito della Lega Calcio Serie A ha pubblicato il comunicato ufficiale con le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 23^ giornata di campionato: "A seguito delle decisioni del Giudice Sportivo sono stati squalificati per un turno di campionato Ahanor (Atalanta), Sarr (Hellas Verona), De Roon (Atalanta), Luca Pellegrini (Lazio), Prati (Torino), Vlasic (Torino). Entrano nella lista dei diffidati Davis (Udinese), Vardy (Cremonese), Circati (Parma), Da Cunha (Como), Ferguson (Bologna), Freuler (Bologna), McKennie (Juventus), Ndicka (Roma), Addai (Como)".
Questi i risultati della 23^ giornata di Serie A:
Bologna-Milan 0-3
Cagliari-Hellas Verona 4-0
Como-Atalanta 0-0
Cremonese-Inter 0-2
Lazio-Genoa 3-2
Napoli-Fiorentina 2-1
Parma-Juventus 1-4
Pisa-Sassuolo 1-3
Torino-Lecce 1-0
Udinese-Roma 1-0
