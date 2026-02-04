Nkunku ha segnato cinque reti nelle ultime sei partite di campionato, tante quante quelle realizzate nelle precedenti 48 gare tra A e Premier
Christopher Nkunku ha segnato cinque reti nelle ultime sei partite di campionato, tante quante quelle realizzate nelle precedenti 48 gare tra Serie A e Premier League. Lo riferisce il sito ufficiale del Milan.
Questo il tabellino di Bologna-Milan, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A.
BOLOGNA-MILAN 0-3
Marcatori: 20’ Loftus-Cheek, 39’ Nkunku, 48’ Rabiot
LE FORMAZIONI
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda (dal 78’ Lykogiannīs); Freuler (dal 65’ Moro), Ferguson; Orsolini (dal 54’ Bernardeschi), Odgaard, Rowe (dal 78’ Cambiaghi); Castro (dal 54’ Dallinga). A disp.: Franceschelli, Pessina; Helland, João Mário, Vitík, Pobega, Sohm, Domínguez. All.: Italiano.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter (dal 67’ Fofana), Gabbia, Pavlović; Athekame (dal 68’ Tomori), Fofana, Modrić (dal 72’ Jashari), Rabiot, Bartesaghi (dal 83’ Estupinan); Loftus-Cheek (dal 68’ Ricci), Nkunku (dal 72’ Fullkrug). A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, Leão. All.: Allegri.
Arbitro: Manganiello di Pinerolo.
Ammoniti: 51’ Ravaglia, 58’ Freuler, 65’ Ferguson.
Recupero: 3’ 1T, 4’ 2T.
