Zancan: "L'impatto fisico e la personalità di Rabiot hanno cambiato il Milan"

Dopo la vittoria del Milan contro il Bologna, Federico Zancan ha spiegato ai microfoni di Sky: "Andare a Bologna e vincere con questa autorità senza Pulisic, Leao e Saelemaekers non era scontato. Il Milan è la squadra perfetta per mettere in risalto le fragilità attuali del Bologna. L'impatto fisico e la personalità di Rabiot hanno cambiato il Milan. Se il Milan può lottare per lo scudetto? Il Milan deve restare attaccato all'Inter, poi a marzo ci sarà il derby e vedremo cosa succederà. Il Milan è costruito per giocare come ha fatto a Bologna, deve fare il salto di qualità con le piccole. Il Milan non può comunque più perdere punti per strada".

Questo il tabellino di Bologna-Milan, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A.

BOLOGNA-MILAN 0-3

Marcatori: 20’ Loftus-Cheek, 39’ Nkunku, 48’ Rabiot

LE FORMAZIONI

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda (dal 78’ Lykogiannīs); Freuler (dal 65’ Moro), Ferguson; Orsolini (dal 54’ Bernardeschi), Odgaard, Rowe (dal 78’ Cambiaghi); Castro (dal 54’ Dallinga). A disp.: Franceschelli, Pessina; Helland, João Mário, Vitík, Pobega, Sohm, Domínguez. All.: Italiano.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter (dal 67’ Fofana), Gabbia, Pavlović; Athekame (dal 68’ Tomori), Fofana, Modrić (dal 72’ Jashari), Rabiot, Bartesaghi (dal 83’ Estupinan); Loftus-Cheek (dal 68’ Ricci), Nkunku (dal 72’ Fullkrug). A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, Leão. All.: Allegri.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Ammoniti: 51’ Ravaglia, 58’ Freuler, 65’ Ferguson.

Recupero: 3’ 1T, 4’ 2T.