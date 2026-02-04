Ambrosini: "Penso che il Milan non abbia l’urgenza di vincere il campionato, cosa che invece ha l’Inter. E potrebbe essere un vantaggio"

Nel suo solito intervento a Cronache di Spogliatoio, Massimo Ambrosini parla delle ambizioni scudetto del Milan dopo la bella vittoria di ieri sera dei rossoneri contro il Bologna. Queste le sue parole: “Io penso che il Milan non abbia l’urgenza di vincere il campionato, cosa che invece ha l’Inter. Questo potrebbe essere un vantaggio. Chiaro, dipende a quanti punti arrivi. Però è indubbio che se dovessero arrivare più o meno con questi punti (al derby, ndr), una vittoria dell’Inter sancirebbe chiaramente la fine, una vittoria del Milan riavvicinerebbe indubbiamente anche le altre, se la vedi da questo punto di vista.

Se Napoli e Juve continuano a far punti una fiche puoi metterla anche su di loro, pensando che loro continuino a fare punti. Chiaro che ci sarà anche Inter-Juve prima di quello, e quindi qualcosa o da una parte o dall’altra toglie. Però secondo me è un’occasione clamorosa. Ripeto, per il Milan questa non urgenza di vincere ti fa entrare in campo anche con una leggerezza, che se tu hai un obiettivo minimo, che adesso è a sette punti, sei veramente ancora più leggero e più tranquillo. Ora, se arrivi al derby e mantieni anche quel distacco lì, quel distacco lì l’Inter, ha mostrato anche storicamente, di non essere tanto in grado di gestirlo emotivamente. Non solo col Milan, ma abbiamo visto anche cosa è successo negli altri anni”.