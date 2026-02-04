Debiti in Serie A, Bellinazzo: "La situazione più delicata è quella della Roma. Anche Inter e Juve hanno un indebitamento importante, ma lo stanno riducendo"

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, è intervenuto a TMW Radio e ha parlato così della situazione finanziaria dei club di Serie A e della classifica dei debiti pubblicata nelle scorse ore sui media: "E' una situazione se non critica, comunque molto complicata, che si trascina da un po' di tempo e che tende ad aggravarsi per le medio-piccole rispetto al modello di calcio che si sta sviluppando. Sono dei numeri che vanno letti con attenzione, perchè rivelano tante cose. C'è un sostanziale miglioramento dei top club, che però è dovuto soprattutto alla partecipazione alla super-Champions e al Mondiale per Club per Inter e Juve, che ha portato questi club ad accelerare il processo di risanamento, che non è ancora finito. Per le altre si sta a galla con le plusvalenze. Uno dei parametri che si utilizzano per verificare lo stato di salute di un'azienda è mettere insieme i ricavi in rapporto ai debiti, per capire se quell'azienda in un anno riuscirebbe a pagare i suoi debiti con i suoi ricavi.

E' un confronto che dice tanto ma non tutto. L'indebitamento di 4,8 mln deve essere scremata in relazione ai crediti e l'indebitamento finanziario netto ci dice di più. Le situazioni più sotto osservazione? Quella più delicata è quella della Roma, non a caso i Friedkin hanno messo un miliardo in un triennio, ma sta riducendo lo squilibrio, mentre Inter e Juve hanno anche loro un indebitamento importante ma lo stanno riducendo anche grazie a fatturati comunque importanti. I top club hanno saputo invertire la rotta e stanno progressivamente cambiando la situazione, ma mi preoccupa la fascia medio-piccola, dalla Roma in giù, che sono a rischio. Ci sono società che si portano dietro squilibri, altre sono virtuose ma non possono crescere perché non avendo stadi che ti permettono ricavi e altri introiti devono agire solo con plusvalenze".