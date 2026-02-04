Il Milan e i punti persi contro il piccole. Marocchi: "Gli attaccanti rossoneri hanno bisogno di spazio"

Intervenuto ai microfoni di Sky dopo Bologna-Milan 0-3, Giancarlo Marocchi, ex giocatore, ha dichiarato: "Mi piace la tranquillità di Rabiot quando ha la palla tra i piedi. Lui e Modric I grandi giocatori non sanno solo giocare bene tecnicamente, ma capiscono anche prima quando stanno per sbagliare gli avversari. Sulla rimessa di Miranda, il francese parte prima, ruba la palla e fa gol. Quando i giocatori del Milan hanno la palla tra i piedi guardano subito Rabiot e Modric. Se il Milan può lottare per lo scudetto? E' curioso che ha perso punti con le piccole. Gli attaccanti del Milan hanno bisogno di spazio, hanno meno qualità nello stretto rispetto all'Inter".

Questo il tabellino di Bologna-Milan, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A.

BOLOGNA-MILAN 0-3

Marcatori: 20’ Loftus-Cheek, 39’ Nkunku, 48’ Rabiot

LE FORMAZIONI

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda (dal 78’ Lykogiannīs); Freuler (dal 65’ Moro), Ferguson; Orsolini (dal 54’ Bernardeschi), Odgaard, Rowe (dal 78’ Cambiaghi); Castro (dal 54’ Dallinga). A disp.: Franceschelli, Pessina; Helland, João Mário, Vitík, Pobega, Sohm, Domínguez. All.: Italiano.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter (dal 67’ Fofana), Gabbia, Pavlović; Athekame (dal 68’ Tomori), Fofana, Modrić (dal 72’ Jashari), Rabiot, Bartesaghi (dal 83’ Estupinan); Loftus-Cheek (dal 68’ Ricci), Nkunku (dal 72’ Fullkrug). A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, Leão. All.: Allegri.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Ammoniti: 51’ Ravaglia, 58’ Freuler, 65’ Ferguson.

Recupero: 3’ 1T, 4’ 2T.