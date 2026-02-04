Passerini: "Come in estate mercato non lineare del Milan. Ci sono troppe teste..."

In merito alla trattativa saltata per Mateta e al mercato del Milan, Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, ha dichiarato a Radio 24 durante la trasmissione "Tutti convocati": "Mateta? Il Milan alla fine ha fatto bene a non prenderlo. Il francese ha un problema molto serio che potrebbe peggiorare senza l'operazione. Il giocatore invece non è convinto di operarsi. Il problema è che sono stati sbagliati i tempi perchè l'ultimo giorno di mercato il dottore non può andare a visitare il giocatore. L'esito è stato giusto, l'errore sono state le tempistiche.

Come in estate, il Milan ha fatto un mercato non lineare. Fullkrug è stato un ottimo colpo low-cost. Ad inizio gennaio non c'erano soldi, poi alla fine spuntano 35 milioni per prendere il grande centravanti. Non è una strategia lineare. Se ti serve un grande attaccante a tutti i costi a gennaio, potevi pensarci anche prima. Quando parliamo di mercato non lineare è perchè è evidente che al Milan ci sono tante teste, non c'è un uomo solo al comando. Il mercato non è lineare perchè a volte questi dbattiti interni complicano le cose. Non ci sarà un nuovo assetto dopo l'uscira di Elliott e l'ingresso di Comvest, il Milan perde i due consiglieri di Elliott e non credo che verranno sostituiti. Non cambia l'assetto e quindi non cambiano gli equilibri. Scaroni resterà presidente e come l'ad sarà confermato Furlani. Le linee guida restano le stesse. Non ci saranno spallate. Il Milan, per sua fortuna, ha trovato un allenatore che sa sopperire a queste cose".