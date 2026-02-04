Rabiot eletto dai tifosi del Milan come MVP contro il Bologna

vedi letture

Adrien Rabiot è stato votato MVP rossonero dopo la gara Bologna-Milan 0-3, in cui è stato capace di segnare un gol e ancora prima mettere a referto un assist.

La notizia pubblicata sul sito rossonero: "Il Milan trionfa con un netto 3-0 contro il Bologna, grazie a una prestazione straordinaria di Adrien Rabiot, che si è distinto come il migliore in campo. Il centrocampista francese ha aperto le danze con un assist perfetto per Loftus-Cheek al 20', e ha chiuso la partita con un gol al 48', dimostrando ancora una volta la sua importanza per i rossoneri.

Adrien è stato il fulcro del gioco del Milan, orchestrando il centrocampo con maestria e precisione. Il suo assist in occasione dell'1-0 è stato un capolavoro di tempismo in una situazione complessa, mentre il suo gol ha messo in cassaforte il risultato. La sua presenza in campo è stata fondamentale per mantenere il controllo del gioco e spegnere ogni tentativo di rimonta del Bologna.

Con i suoi passaggi e la sua visione di gioco Rabiot ha dimostrato, una volta di più, la sua capacità di dettare i ritmi della partita. Ha contribuito su entrambe le metà campo, sottolineando la sua versatilità e il suo impegno a 360°. La sua prestazione è stata una delle chiavi del successo rossonero.

Con oltre il 68% delle preferenze, Rabiot è stato eletto MVP dai tifosi su AC Milan Official App, superando Nkunku, Loftus-Cheek e Fofana. Una prestazione che lascia ben sperare per i prossimi impegni, con la speranza di continuare su questa strada vincente"