Verso il derby, i calendari di Milan e Inter: i nerazzurri giocheranno quasi il doppio delle gare dei rossoneri
La data definitiva non è stata ancora definita, ma nel weekend del 7-8 marzo si giocherà il derby tra Milan e Inter che potrebbe dire tantissimo nella corsa scudetto. Al momento le due squadre sono distanziate di cinque punti: i nerazzurri hanno 55 punti in classifica, mentre i rossoneri 50. Ma come arriveranno le formazioni di Allegri e Chivu alla stracittadina milanese? Dando un occhio ai calendari che attendono le due squadre, si nota subito che l'Inter giocherà quasi il doppio delle partite del Milan visto che, oltre che in campionato, sarà impegnata anche in Coppa Italia e Champions League.
Questi i calendari nel dettaglio di rossoneri e nerazzurri in vista del derby di Milano in programma nel weekend del 7 e 8 marzo:
MILAN:
Pisa
Como
Parma
Cremonese
Totale: 4 partite
INTER:
Torino (Coppa Italia)
Sassuolo
Juventus
Bodo/Glimt (Champions League)
Lecce
Bodo/Gimt (Champions League)
Genoa
Totale: 7 partite
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan