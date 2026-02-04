Verso il derby, i calendari di Milan e Inter: i nerazzurri giocheranno quasi il doppio delle gare dei rossoneri

La data definitiva non è stata ancora definita, ma nel weekend del 7-8 marzo si giocherà il derby tra Milan e Inter che potrebbe dire tantissimo nella corsa scudetto. Al momento le due squadre sono distanziate di cinque punti: i nerazzurri hanno 55 punti in classifica, mentre i rossoneri 50. Ma come arriveranno le formazioni di Allegri e Chivu alla stracittadina milanese? Dando un occhio ai calendari che attendono le due squadre, si nota subito che l'Inter giocherà quasi il doppio delle partite del Milan visto che, oltre che in campionato, sarà impegnata anche in Coppa Italia e Champions League.

Questi i calendari nel dettaglio di rossoneri e nerazzurri in vista del derby di Milano in programma nel weekend del 7 e 8 marzo:

MILAN:

Pisa

Como

Parma

Cremonese

Totale: 4 partite

INTER:

Torino (Coppa Italia)

Sassuolo

Juventus

Bodo/Glimt (Champions League)

Lecce

Bodo/Gimt (Champions League)

Genoa

Totale: 7 partite