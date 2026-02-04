F.Galli: "Il Milan è squadra. Rabiot vero trascinatore"

L'ex rossonero Filippo Galli ha commentato così a TMW Radio il momento del Milan di Max Allegri:

Milan, meglio guardare dietro o davanti?

"E' sotto gli occhi di tutti che il Milan possa vincere contro chiunque, lo scorso anno non era così per vari motivi. Questo percorso netto fatto è certamente merito di Allegri, di Tare, dello staff, perchè davvero li ho definiti i garanti del nuovo progetto tecnico. Allegri a volte propone un gioco non soddisfacente, è pragmatico, ma avrà le sue ragioni, conoscendo i giocatori. Al Dall'Ara abbiamo visto un Milan diverso, di là dei problemi del Bologna. Credo che in cuor suo Allegri, dall'inizio, pensi anche a qualcosa in più del quarto posto. Poi ovvio che deve gettare acqua sul fuoco. Credo che lui e anche i giocatori guardino avanti".

Cosa vede meglio al Milan?

"Vedo molto bene Rabiot, un vero trascinatore, ma anche la fase difensiva. Ho visto un Milan che ha voluto comandare il gioco ieri sera. E' un Milan che è squadra, che ha solidità difensiva. E anche l'attacco segna, con Nkunku che era un oggetto misterioso ma è un giocatore forte, valido".