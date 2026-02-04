Zancan: "Se il Milan può lottare per lo scudetto? Deve restare attaccato all'Inter, non può più perdere punti per strada"

Dopo la vittoria del Milan contro il Bologna, Federico Zancan ha spiegato ai microfoni di Sky: "Andare a Bologna e vincere con questa autorità senza Pulisic, Leao e Saelemaekers non era scontato. Il Milan è la squadra perfetta per mettere in risalto le fragilità attuali del Bologna. L'impatto fisico e la personalità di Rabiot hanno cambiato il Milan. Se il Milan può lottare per lo scudetto? Il Milan deve restare attaccato all'Inter, poi a marzo ci sarà il derby e vedremo cosa succederà. Il Milan è costruito per giocare come ha fatto a Bologna, deve fare il salto di qualità con le piccole. Il Milan non può comunque più perdere punti per strada".

Questo il tabellino di Bologna-Milan, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A.

BOLOGNA-MILAN 0-3

Marcatori: 20’ Loftus-Cheek, 39’ Nkunku, 48’ Rabiot

LE FORMAZIONI

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda (dal 78’ Lykogiannīs); Freuler (dal 65’ Moro), Ferguson; Orsolini (dal 54’ Bernardeschi), Odgaard, Rowe (dal 78’ Cambiaghi); Castro (dal 54’ Dallinga). A disp.: Franceschelli, Pessina; Helland, João Mário, Vitík, Pobega, Sohm, Domínguez. All.: Italiano.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter (dal 67’ Fofana), Gabbia, Pavlović; Athekame (dal 68’ Tomori), Fofana, Modrić (dal 72’ Jashari), Rabiot, Bartesaghi (dal 83’ Estupinan); Loftus-Cheek (dal 68’ Ricci), Nkunku (dal 72’ Fullkrug). A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, Leão. All.: Allegri.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Ammoniti: 51’ Ravaglia, 58’ Freuler, 65’ Ferguson.

Recupero: 3’ 1T, 4’ 2T.