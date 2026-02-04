Biasin su Allegri: "E' il grande valore aggiunto di un Milan che giustamente punta allo scudetto"

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com, ha commentato così il momento del Milan che ieri ha battuto 3-0 il Bologna grazie alle reti di Ruben Loftus-Cheek, Christopher Nkunku e Adrien Rabiot: "Chiusura su Allegri che ha tanti pregi ma uno su tutti: non si lamenta mai. Può andare a giocare a Bologna con mezza squadra rotta ma mai dirà "beh": mette in campo il miglior undici possibile, dà un valore a ogni pedina a sua disposizione e nove su dieci porta a casa la partita. E mai si lamenterà del mercato, anche laddove potrebbe. Max Allegri è il grande valore aggiunto di un Milan che - giustamente - punta allo scudetto. Oltre a Rabiot, s'intende".

Questo il tabellino di Bologna-Milan, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A.

BOLOGNA-MILAN 0-3

Marcatori: 20’ Loftus-Cheek, 39’ Nkunku, 48’ Rabiot

LE FORMAZIONI

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda (dal 78’ Lykogiannīs); Freuler (dal 65’ Moro), Ferguson; Orsolini (dal 54’ Bernardeschi), Odgaard, Rowe (dal 78’ Cambiaghi); Castro (dal 54’ Dallinga). A disp.: Franceschelli, Pessina; Helland, João Mário, Vitík, Pobega, Sohm, Domínguez. All.: Italiano.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter (dal 67’ Fofana), Gabbia, Pavlović; Athekame (dal 68’ Tomori), Fofana, Modrić (dal 72’ Jashari), Rabiot, Bartesaghi (dal 83’ Estupinan); Loftus-Cheek (dal 68’ Ricci), Nkunku (dal 72’ Fullkrug). A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, Leão. All.: Allegri.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Ammoniti: 51’ Ravaglia, 58’ Freuler, 65’ Ferguson.

Recupero: 3’ 1T, 4’ 2T.