Napoli, Di Lorenzo infortunato si opera a un piede: la nota del club

(ANSA) - NAPOLI, 04 FEB - Giovanni Di Lorenzo si opererà al piede sinistro. Un intervento di cui il capitano del Napoli aveva bisogno da tempo ma che ha sempre rimandato per giocare e a cui ora si sottopone visto l'infortunio al ginocchio subito contro la Fiorentina che lo terrà comunque out per un mese e mezzo. Lo annuncia il Napoli che spiega in una nota: "In considerazione dei tempi necessari per il completo recupero dall'infortunio al ginocchio sinistro, Di Lorenzo, di comune accordo con il club, si sottoporrà nelle prossime ore a intervento chirurgico al piede sinistro per la risoluzione di una problematica pregressa". Di Lorenzo ha pubblicato sui social un messaggio ai tifosi, per spiegare meglio la situazione: "Grazie a tutti, per l'affetto che mi avete dimostrato in questi giorni. Dopo il bruttissimo movimento del ginocchio ho pensato al peggio, gli esami hanno evidenziato dei traumi importanti ma fortunatamente il crociato ha tenuto.

Non tutti lo sanno - prosegue il giocatore - ma gli ultimi sei mesi ho giocato con un problema al piede che necessita di intervento chirurgico. Non volendo lasciare la squadra in un periodo di difficoltà ho deciso di giocarci sopra, andando anche a peggiorare le cose. La situazione e il dolore sono diventati insostenibili per me e dato lo stop forzato per il ginocchio abbiamo deciso di intervenire sul piede. Farò del mio meglio per rientrare quanto prima e continuare a difendere la nostra amata maglia nelle migliori condizioni possibili". (ANSA).