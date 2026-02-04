Serie A, classifiche a confronto: il Milan ha 15 punti in più di un anno fa
Tuttomercatoweb.com fa un confronto tra la classifica di Serie A di oggi e quella dello scorso campionato dopo 23 giornate: per quanto riguarda il Milan, rispetto ad un anno fa, i rossoneri hanno 15 punti in più. Ecco il dato squadra per squadra:
Inter 55 punti (+4 punti rispetto alla Serie A 2024/25 dopo 23 giornate di campionato)
Milan 50 (+15)
Napoli 46 (-8)
Juventus 45 (+5)
Roma 43 (+12)
Como 41 (+19)
Atalanta 36 (-11)
Lazio 32 (-10)
Udinese 32 (+3)
Bologna 30 (-10)
Sassuolo 29 (in Serie B)
Cagliari 28 (+7)
Torino 26 (-1)
Genoa 23 (-3)
Cremonese 23 (in Serie B)
Parma 23 (+3)
Lecce 18 (-5)
Fiorentina 17 (-25)
Pisa 14 (in Serie B)
Hellas Verona 14 (-9)
