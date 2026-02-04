Capello: "Quando girano Rabiot e Modric, gira tutta la squadra"

vedi letture

Super vittoria del Milan in casa del Bologna: i rossoneri sono passati segnando un tris targato Loftus, Nkunku e Rabiot mantenendo anche la porta inviolata e senza correre alcun reale pericolo nell'arco dei 90 minuti del Dall'Ara. All'indomani della sfida che ha permesso ai rossoneri di guadagnare terreno importante sul quinto posto, l'ex tecnico milanista Fabio Capello è intervenuto sulla Gazzetta dello Sport con un pezzo dedicato proprio alla formazione di Massimiliano Allegri e alle sue ambizioni per il resto della stagione. Un estratto del suo pensiero.

Il commento di Fabio Capello sulla vittoria di ieri sera del Milan a Bologna: "La striscia di 22 partite di Serie A senza sconfitta, poi, significa che la difesa sa fare il suo lavoro, che il portiere dirige bene - sappiamo quanto grande è Maignan - e che un'eccellente direzione il Milan ce l'ha anche a centrocampo. A questo proposito mi è piaciuto il bel dialogo che ho intravisto in un paio di occasioni tra Rabiot e Modric: non è un caso che siano così importanti per questo gruppo. Quando girano loro, gira tutta la squadra"