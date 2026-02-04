Milan, riecco Pavlovic: "Felice di essere tornato in campo con una vittoria"
MilanNews.it
Assente dalla partita di Firenze di gennaio, quando scontrandosi con Comuzzo si era procurato una brutta ferita all'arcata sopracciliare, ieri sera a Bologna Strahinja Pavlovic è tornato a giocare titolare per il Milan. È stato un buon rientro, con il serbo che soprattutto nel primo tempo è stato molto attento a murare ogni conclusione dal limite degli avversari.
Lui scrive su Instagram: "Felice di essere tornato in campo con una vittoria".
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com