Milan, riecco Pavlovic: "Felice di essere tornato in campo con una vittoria"MilanNews.it
Assente dalla partita di Firenze di gennaio, quando scontrandosi con Comuzzo si era procurato una brutta ferita all'arcata sopracciliare, ieri sera a Bologna Strahinja Pavlovic è tornato a giocare titolare per il Milan. È stato un buon rientro, con il serbo che soprattutto nel primo tempo è stato molto attento a murare ogni conclusione dal limite degli avversari.

Lui scrive su Instagram: "Felice di essere tornato in campo con una vittoria".