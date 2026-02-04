VIDEO - Estupinan sbaglia, Allegri impazzisce in panchina: "Non siamo una squadra da colpi di tacco"

Un tacco, lezioso e sbagliato, di Estupinan ha fatto andare su tutte le furie Allegri negli ultimi minuti di Bologna-Milan di ieri sera. Il risultato era netto e la vittoria già in cassaforte, ma Allegri ha spronato la squadra senza mezzi termini per finire con un altro clean sheet.

Le telecamere di DAZN hanno beccato l'allenatore proprio dopo l'errore dell'esterno ex Brighton: "Non siamo una squadra da colpi di tacco!", ha detto furibondo rivolegendosi ai collaboratori in panchina.