VIDEO - Estupinan sbaglia, Allegri impazzisce in panchina: "Non siamo una squadra da colpi di tacco"
MilanNews.it
Un tacco, lezioso e sbagliato, di Estupinan ha fatto andare su tutte le furie Allegri negli ultimi minuti di Bologna-Milan di ieri sera. Il risultato era netto e la vittoria già in cassaforte, ma Allegri ha spronato la squadra senza mezzi termini per finire con un altro clean sheet.
Le telecamere di DAZN hanno beccato l'allenatore proprio dopo l'errore dell'esterno ex Brighton: "Non siamo una squadra da colpi di tacco!", ha detto furibondo rivolegendosi ai collaboratori in panchina.
Pubblicità
News
VIDEO - Estupinan sbaglia, Allegri impazzisce in panchina: "Non siamo una squadra da colpi di tacco"
sTARE ALLEGRI! Mi vergogno e chiedo scusa. Due settimane per sognare! 8 gol su 9!di Carlo Pellegatti
Le più lette
2 LIVE MN - Allegri: "Ogni tanto Rabiot mi fa arrabbiare. 50 punti da Scudetto? Eh, bisogna vedere l'Inter..."
4 LIVE MN - Fofana: "La canzone per me non l'ho sentita. L'obiettivo non è lottare contro l'Inter, ma di fare meglio dell'anno scorso"
Primo Piano
Antonio VitielloMercato chiuso: solo Fullkrug non basta. Ora è tutto in mano ad Allegri. La firma più importante
Pietro MazzaraMateta e lo schema Pubill-Boniface: giusto vederci chiaro. Rinnovo Maignan: il racconto di due fattori importanti per la firma
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com