Led, cartonati e Zoom: gli stadi alla riapertura. Il Milan vuole trasmettere immagini virtuali

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha fatto il punto sulle possibili riforme che potrebbero subire gli stadi alla ripartenza. In Italia la Lega dovrebbe preparare un protocollo ma alcune società sono già al lavoro. Il Cagliari vorrebbe utilizzare luci a led e cartonati per simulare i tifosi, appendendo in Curva Futura, il settore dedicato ai bambini, disegni e cartelli fatti durante l'anno o trasmettere i loro cori. L'Inter proietterà grafiche in led e immagini virtuali, strada che potrebbe seguire il Milan. La Lazio acquisterà gigantografie per i tifosi, a Verona ci sarà un'animazione grafica.