Leeds-Milan, Gimenez dal 1': Santi vuole convincere Allegri. Una buona occasione per mettersi in mostra

Leeds-Milan, Gimenez dal 1': Santi vuole convincere Allegri. Una buona occasione per mettersi in mostraMilanNews.it
Oggi alle 16:12News
di Federico Calabrese

Uno degli acquisti più importanti della scorsa stagione vuole prendersi un ruolo da protagonista nel campionato che verrà: Santiago Gimenez vuole dirigere l'attacco del Milan dopo alcune difficoltà riscontrare nel suo periodo iniziale in Italia.

Oggi, in amichevole contro il Leeds, l'attaccante partirà titolare al fianco di Noah Okafor nel 4-3-3 disegnato da Massimiliano Allegri. Una bella occasione per mettersi in mostra: l'obiettivo è convincere il tecnico a puntare su di lui, prendersi il peso sulle spalle dell'attacco. Una prestazione convincente sarebbe un ottimo segnale pe tutto l'ambiente, in un momento in cui i rossoneri stanno continuando a lavorare sul mercato per regalare ad Allegri un nuovo centravanti.