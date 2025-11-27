Lega Pro e l'associazione italiana calciatori hanno rinnovato l'accordo collettivo

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Lega Pro e l'associazione italiana calciatori hanno rinnovato l'accordo collettivo, frutto di un percorso di confronto costante e costruttivo. L'intesa rappresenta un passo significativo poiché ha adeguato organicamente quanto stabilito nel 2012, introducendo importanti elementi di modernizzazione e sostenibilità economico-finanziaria nei rapporti tra calciatori e club di Serie C. Lega Pro e AIC esprimono un "sentito ringraziamento a tutte le persone che hanno contributo a questo risultato, a partire dai rispettivi team tecnici e legali.

La collaborazione costruttiva - sottolineano - e il costante dialogo tra le parti hanno reso possibile un'intesa che guarda al futuro con fiducia e senso di responsabilità". (ANSA).