La voglia di gol di Rabiot: "Vorrei segnare il prima possibile sia a San Siro sia fuori casa"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Adrien Rabiot, che non ha ancora segnato con la maglia del Milan, ha dichiarato che spera di sbloccarsi presto, magari già sabato contro la Lazio: "Lo spero. Vorrei segnare il prima possibile sia a San Siro sia fuori casa. Mi piace far gol o servire assist, ma il mio ruolo principale però non è questo: io devo aiutare la squadra con corsa, contrasti, consigli ed esperienza. Se continuiamo a vincere e non faccio gol, va bene lo stesso. Con me in campo cinque vittorie, un pareggio e una sola rete subita? Magari i compagni hanno più fiducia e a livello mentale trasmetto loro sicurezza. Cerco di parlare molto, soprattutto nei momenti più difficili della gara, per tenere tutti concentrati. Do sempre il massimo e gli altri lo sentono".

Nell'ultimo periodo, il francese è dovuto restare ai box per alcune settimane per un problema muscolare rimediato in nazionale: "Se Allegri mi pressava per rientrare prima? Mi chiedeva quando tornavo tre-quattro volte al giorno, ma in realtà voleva che giocassi solo quando ero pronto, perché l’infortunio era importante. Avere un allenatore che ti parla spesso, anche quando non sei disponibile, ti aiuta a stare concentrato sull’obiettivo. Pure in questo Allegri è super".

Rabiot ha poi commentato anche la vittoria di domenica nel derby contro l'Inter: "Che sensazioni mi ha lasciato il derby? Felicità perché è una partita speciale per il Milan e i milanisti. È stato bello vincere il primo derby a San Siro e sono orgoglioso di come abbiamo giocato. Questi tre punti ci danno ulteriore fiducia".

