Allegri sulla Lazio dopo il derby: "Domenica vittoria meravigliosa, sabato un'altra partita importante"
Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa verso Milan-Lazio.
Sulla Lazio post derby:
"È normale che il derby di Milano sia importante, ti dà grande adrenalina. Non bisogna uscire dall'obiettivo finale: entrare tra le prime quattro. In sette punti al momento ci sono sette squadre con la Lazio che sta rientrando, è stata sottovalutata, Sarri sta facendo un ottimo lavoro.
Non hanno fatto mercato, hanno avuto infortuni, per noi sabato sarà una partita difficile, perché è una squadra ben organizzata che sembra che ti conceda ma ti concede poco. Hanno la possibilità di rientrare nel giro Champions. La vittoria nel derby è stata meravigliosa, però basta. Siamo a giovedì, sabato c'è un'altra partita importante, ci sono tre punti che ci permetterebbero di fare un passettino verso il nostro obiettivo".
