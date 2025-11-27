Sabato c'è Milan-Lazio, Allegri: "Squadra di valore e ben allenata"

Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa verso Milan-Lazio.

La Lazio.

"Tutte le partite andrebbero affrontate come se avessimo di fronte grandi squadre. La Lazio negli ultimi 10 anni ha vinto tanti trofei, è una squadra che ha fatto la Champions, è di valore e ben allenata".

DOVE VEDERE MILAN-LAZIO

Data: sabato 29 novembre 2025

Ora: 20:45

Stadio: Giuseppe Meazza, San Siro, Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision, Sky Sport

Web: MilanNews.it