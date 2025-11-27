Turci esalta Maignan: "Stiamo parlando di un top a livello mondiale"

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex portiere Luigi Turci ha parlato anche di Milan soffermandosi in modo particolare sul futuro, sempre più incerto, di Mike Maignan, in scadenza con il Diavolo il prossimo giugno.

Maignan pensi che rinnoverà?

"Maignan ha vissuto una stagione straordinaria il primo anno e sta facendo molto bene quest'anno. Nelle altre stagioni invece non era apparso così costante e sembrava anche regredito. Quest'anno grazie anche al preparatore Claudio Filippi, che conosco molto bene, si vede che sta tornando a lavorare sui fondamentali. Ha ritrovato sicurezza, senza dimenticarci che comunque stiamo parlando di un top a livello mondiale.

Per quanto riguarda il tema rinnovo, una società deve valutare quanto vuole investire a livello di ingaggio. Io non lo perderei, anche perché è coinvolto pure per quanto riguarda lo spogliatoio. Ha un atteggiamo da leader assoluto per ciò che riesce a trasmettere agli altri".