Verso Milan-Lazio, Allegri fa il punto sugli infortunati: "Pulisic difficilmente ci sarà. Saelemaekers ok, su Gimenez..."

vedi letture

Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa verso Milan-Lazio.

Il bollettino.

"Pulisic difficilmente sarà della partita, però domani può succedere di tutto e dopodomani uguale. Saelemaekers è a posto, Gimenez la settimana prossima dovrebbe cominciare a rientrare piano piano con la squadra. Tutti gli altri stanno bene".

DOVE VEDERE MILAN-LAZIO

Data: sabato 29 novembre 2025

Ora: 20:45

Stadio: Giuseppe Meazza, San Siro, Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision, Sky Sport

Web: MilanNews.it