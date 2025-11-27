Rabiot e il soprannome Cavallo Pazzo: "Mi piace e mi rappresenta: quando in campo parto..."

Nella sua carriera Adrien Rabiot ha collezionato diversi soprannomi come "Cavallo Pazzo", "Monsieur", "Il Duca". Ma qual è il suo preferito? Il francese lo ha rivelato alla Gazzetta dello Sport: "A Parigi ero 'Le Duc' e a Torino sono diventato 'Il Duca'. 'Cavallo Pazzo' mi piace e mi rappresenta: quando in campo parto... Per Landucci sono 'Monsieur' dai tempi della Juve: suona bene".

In merito alla sua crescita, il francese ha dichiarato. "Mi sento più leader e più maturo, ma non sono al top: finché giocherò, cercherò di crescere sempre. La scorsa stagione, per esempio, è stata importante per me e credo di aver fatto altri progressi. Lo stesso in questi mesi al Milan: curo i dettagli, studio con attenzione i video degli avversari e anche i miei. E quando vedo nelle immagini che faccio una cosa giusta che magari in precedenza non facevo... sono molto soddisfatto".

