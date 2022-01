Lega Serie A, convocata per le 13:30 assemblea su emergenza Covid e stadi

La Lega di Serie A, attraverso il presidente Paolo Dal Pino, ha comunicato la convocazione in videoconferenza per oggi alle 13:30 in prima seduta dell'Assemblea per "Emergenza Covid: delibere in ordine alla partecipazione del pubblico alle gare delle competizioni". Si discuterà, dunque, dell'ipotesi stadi chiusi visto il numero crescente di contagi.