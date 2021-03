Lega Serie A risponde a Roma su Juve-Napoli: "Tutto regolare"

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Ieri la Roma ha inviato una lettera alla Lega per chiedere delucidazioni sul rinvio di Juve-Napoli dal 17 marzo al 7 aprile e oggi è arrivata la missiva di risposta della Serie A. "Tutto fatto secondo le regole", è la replica della Lega al club giallorosso che nel ribadire la legittimità del proprio operato ha inoltre spiegato alla società capitolina che i 15 giorni menzionati nell'articolo 29 dello Statuto si riferiscono a impegni dei club legati alle Coppe europee, che non è quindi il caso del recupero tra Juventus e Napoli. La Roma, infatti, chiedeva di conoscere le tempistiche delle richieste delle due società per lo spostamento della gara e anche di poter rinviare a data da destinarsi Roma-Napoli del 21 marzo. (ANSA).