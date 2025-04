Legrottaglie: "Il Milan farà esperienza per essere decisivo l'anno prossimo nelle scelte"

vedi letture

Nicola Legrottaglie, ex difensore tra le altre di Juventus e Milan, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset, parlando così di svariati temi legati alle big di A, dai bianconeri che hanno chiamato Tudor al posto di Motta, ai rossoneri che sono noni in campionato e lontanissimi dalla Champions League, fino all'Inter che è in corsa su tre fronti contemporaneamente. Le sue parole sulla stagione del Milan.

Anche il Milan vive una situazione difficile e ha cambiato un allenatore in corsa.

"Dobbiamo affidarci ai dati. La maggior parte dei cambi di allenatore non porta grandi frutti, poche volte invece diventa risolutivo. Il resto è tutto un punto di domanda. A volte si cambia per dare una scossa, per creare qualcosa che porti una motivazione diversa per i giocatori, però trovare la chiave giusta per aprire quella porta non è semplice anche per chi lavora in queste situazioni. Il Milan farà esperienza per essere decisivo l'anno prossimo nelle scelte che faranno".