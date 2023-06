Leonardo si espone: "Licenziamento di Maldini una mancanza di rispetto"

MilanNews.it

Leonardo nell'intervista al Corriere della Sera incentrata soprattutto sul licenziamento di Paolo Maldini, ha espresso il suo parere in merito: "Siamo amici ma Paolo è una figura unica. Non parliamo di me che sono brasiliano: sono andato all’Inter e poi a Parigi. Come ha detto Ancelotti, il suo licenziamento è una mancanza di cultura, di rispetto anche verso i valori dello sport. E per chi è milanista è una mancanza di rispetto verso sé stesso, perché Maldini è il Milan. Questa decisione crea disamore"